S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Entergy von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Entergy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 249.159 Entergy-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 26’727.30 USD, da sich der Wert einer Entergy-Aktie am 04.09.2026 auf 107.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +167.27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Entergy eine Marktkapitalisierung von 50.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch