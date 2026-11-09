S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor einem Jahr eingefahren

Entergy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Entergy-Papier letztlich bei 97.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102.891 Entergy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 110.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’374.63 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 13.75 Prozent gleich.

Entergy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch