S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Entergy-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Entergy-Papier bei 82.82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 120.744 Entergy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Entergy-Aktie auf 112.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’571.60 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’571.60 USD entspricht einer Performance von +35.72 Prozent.

Am Markt war Entergy jüngst 51.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch