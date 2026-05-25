Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Entergy-Einstieg?
|
25.05.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Entergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Entergy-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Entergy-Papier bei 82.82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 120.744 Entergy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Entergy-Aktie auf 112.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’571.60 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’571.60 USD entspricht einer Performance von +35.72 Prozent.
Am Markt war Entergy jüngst 51.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Entergy Corp.
Analysen zu Entergy Corp.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSignale für Friedensvereinbarung: SMI in Feiertagspause -- DAX klettert über 25'000 Punkte -- US-Börsen wegen "Memorial Day" geschlossen -- Asiens Börsen letztlich fest - Rekordhoch in Japan
Die Schweizer Börsen bleiben an Pfingstmontag geschlossen und auch in den USA wird aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. In Deutschland sind die Börsen hingegen geöffnet: Der DAX zeigt sich mit klaren Aufschlägen. Auch in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.