S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Entergy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Entergy-Aktie an diesem Tag 49.63 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 201.491 Entergy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 98.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’860.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98.61 Prozent angezogen.

Alle Entergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch