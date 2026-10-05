Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Entergy-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Entergy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36.68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.727 Entergy-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 275.15 USD, da sich der Wert einer Entergy-Aktie am 02.10.2026 auf 100.91 USD belief. Damit wäre die Investition 175.15 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Entergy bezifferte sich zuletzt auf 48.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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