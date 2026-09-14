Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Entergy-Investment im Blick
|
14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Entergy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Entergy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Entergy-Papier letztlich bei 90.29 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.108 Entergy-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116.66 USD, da sich der Wert eines Entergy-Anteils am 11.09.2026 auf 105.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.66 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Entergy einen Börsenwert von 50.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Entergy Corp.
Analysen zu Entergy Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.