S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Entergy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Entergy-Papier letztlich bei 90.29 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.108 Entergy-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116.66 USD, da sich der Wert eines Entergy-Anteils am 11.09.2026 auf 105.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.66 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Entergy einen Börsenwert von 50.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch