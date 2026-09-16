Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emerson Electric von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Emerson Electric-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Emerson Electric-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 129.03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77.501 Emerson Electric-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 11’392.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.93 Prozent erhöht.
Emerson Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 82.61 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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