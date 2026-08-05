S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Emerson Electric-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 101.06 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 98.951 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’717.40 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Anteils am 04.08.2026 auf 158.84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57.17 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 86.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch