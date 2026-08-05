Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Emerson Electric-Einstieg?
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emerson Electric-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Emerson Electric-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 101.06 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 98.951 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’717.40 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Anteils am 04.08.2026 auf 158.84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57.17 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 86.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.