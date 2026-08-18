S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMCOR Group von vor einem Jahr abgeworfen

Am 18.08.2025 wurden EMCOR Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das EMCOR Group-Papier an diesem Tag 612.92 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hat, hat nun 0.163 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 140.73 USD, da sich der Wert einer EMCOR Group-Aktie am 17.08.2026 auf 862.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.73 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für EMCOR Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch