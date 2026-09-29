EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in EMCOR Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 118.41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das EMCOR Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.845 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EMCOR Group-Papiers auf 765.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646.50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 546.50 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von EMCOR Group belief sich jüngst auf 33.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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