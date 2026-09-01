S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die EMCOR Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 120.48 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hat, hat nun 83.001 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 60’967.80 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Papiers am 31.08.2026 auf 734.54 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 509.68 Prozent erhöht.

EMCOR Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch