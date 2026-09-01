EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler EMCOR Group-Einstieg?
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMCOR Group-Aktie Investoren gebracht.
Die EMCOR Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 120.48 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hat, hat nun 83.001 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 60’967.80 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Papiers am 31.08.2026 auf 734.54 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 509.68 Prozent erhöht.
EMCOR Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!