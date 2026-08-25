S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 220.13 USD wert. Bei einem EMCOR Group-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.543 EMCOR Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’474.76 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Anteils am 24.08.2026 auf 764.90 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 247.48 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von EMCOR Group betrug jüngst 34.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch