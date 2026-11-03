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|Lohnender Eli Lilly-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Eli Lilly-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Eli Lilly-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eli Lilly-Anteile bei 72.11 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 13.868 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 1’410.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’567.19 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’856.72 Prozent erhöht.
Der Eli Lilly-Wert an der Börse wurde auf 1.33 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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