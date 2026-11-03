S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Eli Lilly-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eli Lilly-Anteile bei 72.11 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 13.868 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 1’410.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’567.19 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’856.72 Prozent erhöht.

Der Eli Lilly-Wert an der Börse wurde auf 1.33 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch