Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Eli Lilly-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Eli Lilly-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Eli Lilly-Papier bei 257.40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.885 Eli Lilly-Aktien im Depot. Die gehaltenen Eli Lilly-Aktien wären am 31.08.2026 4’493.90 USD wert, da der Schlussstand 1’156.73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 349.39 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly belief sich zuletzt auf 1.11 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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