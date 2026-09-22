Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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|Lukrative Eli Lilly-Investition?
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Eli Lilly-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Eli Lilly-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 550.54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.816 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie auf 1’164.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’115.90 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 111.59 Prozent.
Der Börsenwert von Eli Lilly belief sich jüngst auf 1.08 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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