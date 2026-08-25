Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Eli Lilly-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 553.65 USD. Bei einem Eli Lilly-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.181 Eli Lilly-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’246.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225.22 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 125.22 Prozent.
Eli Lilly wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.18 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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