S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2021 wurde die Eli Lilly-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eli Lilly-Aktie an diesem Tag 250.17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Eli Lilly-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.400 Eli Lilly-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 511.31 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 26.10.2026 auf 1’279.14 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 511.31 USD entspricht einer Performance von +411.31 Prozent.

Eli Lilly wurde am Markt mit 1.20 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch