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|Rentable Elevance Health-Investition?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Elevance Health-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Elevance Health-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Elevance Health-Papier bei 441.46 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hat, hat nun 0.227 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Elevance Health-Aktie auf 421.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.52 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 91.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Elevance Health Inc Registered Shs
Analysen zu Elevance Health Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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