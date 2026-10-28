S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Elevance Health-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Elevance Health-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Elevance Health-Papier bei 441.46 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hat, hat nun 0.227 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Elevance Health-Aktie auf 421.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.52 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 91.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch