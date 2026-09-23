Elevance Health Aktie 26124340 / US0367521038
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elevance Health von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Elevance Health eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Elevance Health-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 323.73 USD. Bei einem Elevance Health-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.089 Elevance Health-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’243.10 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 22.09.2026 auf 402.43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24.31 Prozent.
Elevance Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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