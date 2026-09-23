S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elevance Health von vor einem Jahr verdient

Elevance Health-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 323.73 USD. Bei einem Elevance Health-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.089 Elevance Health-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’243.10 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 22.09.2026 auf 402.43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24.31 Prozent.

Elevance Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch