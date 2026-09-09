Elevance Health Aktie 26124340 / US0367521038
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elevance Health von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elevance Health-Investment gewesen.
Am 09.09.2021 wurden Elevance Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 371.43 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.923 Elevance Health-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 401.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’821.42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.21 Prozent erhöht.
Insgesamt war Elevance Health zuletzt 88.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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