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Elevance Health Aktie 26124340 / US0367521038

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Profitables Elevance Health-Investment? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elevance Health-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Elevance Health
354.62 CHF -0.29%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Elevance Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 121.09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.258 Elevance Health-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’512.02 USD, da sich der Wert einer Elevance Health-Aktie am 13.10.2026 auf 425.27 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’512.02 USD entspricht einer Performance von +251.20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 90.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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