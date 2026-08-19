S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elevance Health-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Elevance Health-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Elevance Health-Papier an diesem Tag 129.52 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Elevance Health-Aktie investiert, befänden sich nun 77.208 Elevance Health-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 398.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’749.69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 207.50 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Elevance Health bezifferte sich zuletzt auf 85.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch