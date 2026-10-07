S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elevance Health-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Elevance Health-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Elevance Health-Anteile bei 380.66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.263 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (400.09 USD), wäre das Investment nun 105.10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5.10 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Elevance Health zuletzt 85.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch