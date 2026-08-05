S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edwards Lifesciences von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Edwards Lifesciences-Papier letztlich bei 79.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.257 Edwards Lifesciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 112.63 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Papiers am 04.08.2026 auf 89.60 USD belief. Damit wäre die Investition um 12.63 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Edwards Lifesciences zuletzt 51.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch