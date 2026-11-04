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|Edwards Lifesciences-Performance
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edwards Lifesciences von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Edwards Lifesciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Edwards Lifesciences-Anteile betrug an diesem Tag 117.37 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.520 Edwards Lifesciences-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 811.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95.19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.90 Prozent eingebüsst.
Am Markt war Edwards Lifesciences jüngst 53.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Edwards Lifesciences Corp.
Analysen zu Edwards Lifesciences Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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