S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edwards Lifesciences von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Edwards Lifesciences-Anteile betrug an diesem Tag 117.37 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.520 Edwards Lifesciences-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 811.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95.19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.90 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Edwards Lifesciences jüngst 53.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch