S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edwards Lifesciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.09.2023 wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Edwards Lifesciences-Anteile 76.38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Edwards Lifesciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.092 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 90.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’188.01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18.80 Prozent gesteigert.

Edwards Lifesciences war somit zuletzt am Markt 52.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch