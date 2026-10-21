S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Edwards Lifesciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Edwards Lifesciences-Anteile betrug an diesem Tag 76.02 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131.544 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 11’614.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.29 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.14 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich jüngst auf 50.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch