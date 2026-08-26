S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Edwards Lifesciences-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Edwards Lifesciences-Papier an diesem Tag bei 81.27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Edwards Lifesciences-Aktie investiert, befänden sich nun 1.230 Edwards Lifesciences-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.81 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Anteils am 25.08.2026 auf 90.87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.81 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich zuletzt auf 52.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch