S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Edwards Lifesciences-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39.36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 254.087 Edwards Lifesciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 90.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’116.79 USD wert. Mit einer Performance von +131.17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Edwards Lifesciences eine Marktkapitalisierung von 52.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch