Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables Edwards Lifesciences-Investment?
|
14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Edwards Lifesciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Edwards Lifesciences-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Edwards Lifesciences-Anteile an diesem Tag 38.67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Edwards Lifesciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.862 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’205.26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 120.53 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Edwards Lifesciences eine Marktkapitalisierung von 49.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!