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Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082

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Profitables Edwards Lifesciences-Investment? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Edwards Lifesciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Edwards Lifesciences
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Edwards Lifesciences-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Edwards Lifesciences-Anteile an diesem Tag 38.67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Edwards Lifesciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.862 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’205.26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 120.53 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Edwards Lifesciences eine Marktkapitalisierung von 49.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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