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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Edwards Lifesciences-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Edwards Lifesciences-Papier statt. Zum Handelsende standen Edwards Lifesciences-Anteile an diesem Tag bei 84.04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Edwards Lifesciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.190 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.45 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Papiers am 17.11.2026 auf 105.43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25.45 Prozent angezogen.
Edwards Lifesciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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