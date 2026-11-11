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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Edwards Lifesciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde die Edwards Lifesciences-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Edwards Lifesciences-Papier an diesem Tag 30.34 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investierten, hätten nun 329.634 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 34’285.24 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Papiers am 10.11.2026 auf 104.01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242.85 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Edwards Lifesciences einen Börsenwert von 59.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Edwards Lifesciences Corp.
Analysen zu Edwards Lifesciences Corp.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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