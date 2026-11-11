S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Edwards Lifesciences-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Edwards Lifesciences-Papier an diesem Tag 30.34 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investierten, hätten nun 329.634 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 34’285.24 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Papiers am 10.11.2026 auf 104.01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242.85 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Edwards Lifesciences einen Börsenwert von 59.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch