S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edison International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Edison International-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Edison International-Anteile bei 63.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Edison International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.681 Edison International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 943.70 USD, da sich der Wert eines Edison International-Anteils am 13.11.2026 auf 60.18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5.63 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Edison International belief sich zuletzt auf 23.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch