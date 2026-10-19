S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edison International von vor 5 Jahren bedeutet

Edison International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57.52 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Edison International-Aktie investiert hat, hat nun 1.739 Anteile im Depot. Die gehaltenen Edison International-Papiere wären am 16.10.2026 97.24 USD wert, da der Schlussstand 55.93 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 2.76 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Edison International belief sich jüngst auf 21.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch