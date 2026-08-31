S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edison International von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Edison International-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 72.72 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Edison International-Aktie investiert, befänden sich nun 137.514 Edison International-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9’649.34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3.51 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Edison International bezifferte sich zuletzt auf 27.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch