Edison International Aktie 429253 / US2810201077
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edison International-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Edison International eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 07.09.2025 wurden Edison International-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Edison International-Aktie bei 54.45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.837 Edison International-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (56.77 USD), wäre die Investition nun 104.26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.26 Prozent angezogen.
Alle Edison International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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