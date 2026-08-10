Edison International Aktie 429253 / US2810201077
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edison International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Edison International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Edison International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 53.77 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Edison International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 185.977 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Edison International-Papiers auf 68.62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’761.76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27.62 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Edison International eine Marktkapitalisierung von 26.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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