Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ecolab von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ecolab gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ecolab-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 171.98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ecolab-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.581 Ecolab-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156.98 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Papiers am 21.09.2026 auf 269.98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56.98 Prozent.
Der Börsenwert von Ecolab belief sich jüngst auf 75.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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