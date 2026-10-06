S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ecolab von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ecolab-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Ecolab-Anteile an diesem Tag bei 120.54 USD. Bei einem Ecolab-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 82.960 Ecolab-Aktien. Die gehaltenen Ecolab-Papiere wären am 05.10.2026 22’985.73 USD wert, da der Schlussstand 277.07 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 129.86 Prozent gesteigert.

Ecolab wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77.79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch