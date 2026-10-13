Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ecolab von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Ecolab-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Ecolab-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 270.22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ecolab-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.370 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105.21 USD, da sich der Wert einer Ecolab-Aktie am 12.10.2026 auf 284.30 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5.21 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ecolab bezifferte sich zuletzt auf 79.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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