S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ecolab von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Ecolab-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 180.48 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Ecolab-Papier investiert hätte, befänden sich nun 55.408 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 286.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’900.93 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.01 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Ecolab einen Börsenwert von 79.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch