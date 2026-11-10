S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Ecolab-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Ecolab-Anteile bei 258.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.868 Ecolab-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’186.34 USD, da sich der Wert einer Ecolab-Aktie am 09.11.2026 auf 306.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.63 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ecolab betrug jüngst 83.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch