EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in EchoStar A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
EchoStar A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25.66 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die EchoStar A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 389.712 EchoStar A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 85.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’250.19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +232.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 25.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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