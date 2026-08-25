S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor 5 Jahren verdient

EchoStar A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25.66 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die EchoStar A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 389.712 EchoStar A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 85.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’250.19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +232.50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 25.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch