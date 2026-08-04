EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen EchoStar A-Investment gewesen.
Die EchoStar A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.78 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 324.839 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EchoStar A-Papiers auf 85.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’815.94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 178.16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 24.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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