S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die EchoStar A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.78 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 324.839 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EchoStar A-Papiers auf 85.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’815.94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 178.16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 24.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch