S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor einem Jahr eingebracht

Die EchoStar A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80.63 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hat, hat nun 12.402 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’113.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11.37 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A belief sich zuletzt auf 26.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch