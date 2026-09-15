S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor 3 Jahren abgeworfen

Das EchoStar A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EchoStar A-Papier an diesem Tag bei 18.78 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 532.481 EchoStar A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 93.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49’994.68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 399.95 Prozent zugenommen.

Der EchoStar A-Wert an der Börse wurde auf 27.11 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch