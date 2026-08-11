S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.08.2025 wurde das EchoStar A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die EchoStar A-Aktie an diesem Tag 27.48 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.639 EchoStar A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 89.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 324.42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 224.42 Prozent vermehrt.

EchoStar A war somit zuletzt am Markt 26.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch