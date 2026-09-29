S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EchoStar A-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die EchoStar A-Aktie an diesem Tag bei 34.48 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in EchoStar A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.006 EchoStar A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 89.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’587.93 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158.79 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte EchoStar A einen Börsenwert von 26.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch