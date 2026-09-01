EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in EchoStar A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der EchoStar A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31.77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das EchoStar A-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.148 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 86.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272.11 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 172.11 Prozent.
EchoStar A war somit zuletzt am Markt 25.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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