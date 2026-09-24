Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
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24.09.2026 10:02:04
S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie gebracht.
Die Eaton-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 372.21 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eaton-Aktie investiert, befänden sich nun 2.687 Eaton-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Eaton-Papiers auf 438.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’178.80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.88 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Eaton zuletzt 172.00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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